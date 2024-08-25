شكرا لقرائتكم خبر عن أعلام الدول تزين صالة البطولة العربية للجودو فى العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

زينت أعلام الدول صالة البطولة العربية للجودو والتى تقام بالعلمين الجديدة وتختتم منافساتها بعد غدٍ الثلاثاء.

ويشارك في البطولة 10 دول عربية، هي: مصر، الجزائر، المملكة العربية السعودية، الأردن، سوريا، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، واليمن.

ويشارك الأولاد بأوزان 34، 38، 42، 46، 50، و55 و 60، 66، 73، 81، وفوق 81 كجم

وعلى مستوى البنات يشاركن فى أوزان 52، 57، 63، 70، 78، 32، 36، 40، 44، و48 كجم.

وأشادة الوفود المشاركة في البطولة العربية للجودو بتنظيم البطولة العربية فى مدينة العلمين.

من جانبه تقدم مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، في دعم الاتحاد وتطويره في مصر، موضحا أن الدكتور أشرف يحرص بصفة مستمرة على متابعة استعدادات الاتحاد لاستضافة البطولة العربية للجودو، وهو الذي يعكس حرصه على نجاح البطولة وإظهار مصر بأفضل صورة ممكنة أمام الدول المشاركة.

وأشار إلى أن تعاون الوزارة المستمر مع الاتحاد المصري للجودو يعزز من قدرة الاتحاد على تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير رياضة الجودو على المستويات المحلية والدولية.