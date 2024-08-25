شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكينى والان مع تفاصيل الخبر

ضرب جورماهيا الكيني موعداً مع النادى الأهلى في الدور التمهيدي الثانى دور الـ32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وغادر فريق المريخ جوبا دورى الأبطال مبكراً، رغم فوزه ذهاباً على جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 ، إلا أنه خسر في النهاية بمجموع المباراتين 5-2.

ويترقب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاق موسمه الجديد بالظهور فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الاحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

الاهلى حامل لقب دوري ابطال افريقيا

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام جورماهيا الكينى فى دوري أبطال أفريقيا

يستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دوري ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2025 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ضرب جورماهيا الكيني، موعدا مع النادى الأهلى في الدور التمهيدي الثانى دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وغادر فريق المريخ جوبا دوريى الابطال مبكرا رغم فوزه ذهاباً على جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 ، إلا أنه خسر في النهاية بمجموع المباراتين 4-2.