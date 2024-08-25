شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع لجنة التراخيص مع الأندية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم، الأحد بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، ورشة العمل الخاصة بتراخيص الأندية والتي تشمل توضيح أهم التحديثات الخاصة بلوائح التراخيص في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأقيمت الورشة بحضور المستشار محمود عابدين رئيس لجنة التراخيص بالاتحاد، ومحمد الطوبجي مدير التراخيص بالاتحاد ، وكذلك ممثلي أندية الدوري المصري الممتاز.

وتأتي إقامة ورشة تراخيص الأندية تنفيذا لتوجيهات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، والذي يشترط حصول أي ناد على رخصة للمشاركة في البطولات التابعة لكاف.