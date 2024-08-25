شكرا لقرائتكم خبر عن الشيبى على رأسهم.. رابطة الأندية تبرز أكثر اللاعبين صناعة للأهداف فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف فى مسابقة الدورى بالموسم المنقضى، والذى توج به الأهلى برصيد 85 نقطة.

وجاء محمد الشيبى لاعب بيراميدز على رأس أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بالدورى، برصيد 9 أهداف، وجاء عمر كمال لاعب الأهلى وليد الكرتى لاعب بيراميدز وصديق اوجولا لاعب سيراميكا فى المركز الثانى برصيد 7 أهداف.

فيما جاء حسين الشحات لاعب الأهلى، ومحمد حمدى لاعب بيراميدز، ومحمد إبراهيم لاعب سيراميكا، وجوزيف جوناثان لاعب مودرن سبورت، وعمر جابر لاعب الزمالك، فى المركز الثالث برصيد 6 أهداف لكل لاعب.