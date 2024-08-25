جورماهيا يقسو على المريخ جوبا بخماسية ويلتقي الأهلي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق جورماهيا الكيني بخماسية مقابل هدف على نظيره المريخ جوبا بطل جنوب السودان خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

وقصّ فريق المريخ جوبا شريط التسجيل بعد مرور 8 دقائق عن طريق لاعبه صامويل.

ولم تمر سوى 3 دقائق حتى نجح فريق جورماهيا في إدراك التعادل عن طريق لاعبه كريس أوتشينج.

وأضاف اللاعب ألفا كريس الهدف الثاني لفريق جورماهيا بالدقيقة 22.

وعزز ألفونس أوميجا تقدم فريقه بهدف ثالث بالدقيقة 35 قبل أن يضيف لاعبه روني أونيانجو الهدفين الرابع والخميس في الدقيقتين 81و90+5.

وكان فريق المريخ جوبا قد فاز في مباراة الذهاب في ملعبه بهدف دون رد على حساب جورماهيا.

وضرب بذلك نادي جورماهيا موعدًا في دور الـ 32 بالنادي الأهلي أحد أيام 13 و14 و15 سبتمبر، بينما يُقام لقاء الإياب، أحد أيام 20 و21 و22 سبتمبر.

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