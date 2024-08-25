الزمالك يضم 5 صفقات نسائية جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن نادي الزمالك ضم 5 صفقات جديدة، خلال الفترة الحالية، لتدعيم صفوف فريق كرة القدم النسائية استعدادا للموسم الجديد.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في أولى مباريات الدوري المصري الممتاز، لكرة القدم النسائية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتعاقد نادي الزمالك مع سمر محمد ومها سامي من نادي توت عنخ أمون، وشهد مكرم وحبيبة إسماعيل من نادي المعادي واليخت، ويسر إبراهيم من نادي مودرن سبورت.

ويسعى نادي الزمالك للظهور المميز، في المشاركة الأولى ببطولة الدوري المصري للكرة النسائية هذا الموسم.

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