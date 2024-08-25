الخليج 365 يكشف موقف الأهلي وكولر من احتراف كوكا والدبيس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر عن موقف مسؤولي النادي الأهلي والمدير الفني السويسري للفريق مارسيل كولر من احتراف ثنائي فريقه أحمد نبيل "كوكا" و كريم الدبيس في الدوري البرتغالي.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن مسؤولي النادي الأهلي يرفضون من الأساس مناقشة فكرة رحيل الثنائي عن الفريق؛ حيث يرون أن كريم الدبيس سيكون بديلاً للوافد المغربي الجديد عطية الله بعد إصابة كريم فؤاد وعلي معلول.

وأشار المصدر إلى أن كولر لا يمانع رحيل كريم الدبيس؛ لعدم قناعته الفنية به ولكن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ترفض رحيله، بينما يرفض كولر بصورة تامة رحيل كوكا.

وكان مصدر قد كشف لمصراوي في وقت سابق وصول عرض من نادي فاماليساو البرتغالي لضم لاعبه كريم الدبيس، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



ولا يعد هذا هو العرض الأول الذي يصل للاعب من أوروبا؛ حيث أرسل نادي ريو آفي البرتغالي عرضًا لضم لاعب خط الوسط أحمد نبيل "كوكا"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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