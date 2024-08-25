موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في دور الـ32 للكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجح فريق الشرطة الكيني، في تخطي عقبة نادي البن الأثيوبي، في الدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتخطى الشرطة الكيني نظيره الأثيوبي، بعد تحقيق الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة (1\0)، وفي المقابل الزمالك لم يشارك في هذا الدور وتأهل مباشرة لدور الـ32.

وتقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره البوليس الكيني، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل.

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