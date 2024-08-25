شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة صفقة سلة الأهلى الجديدة بكسر فى وجه القدم ويخضع لعملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

خضع إبراهيم هشام، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي والمنضم حديثا في انتقالات الموسم الحالي، لفحوصات طبية، أثبتت إصابته ‏بكسر في وجه القدم والتي تعرض لها خلال استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد.‏

وأوضح الدكتور محمد جاد طبيب الفريق، أن اللاعب يعاني من كسر كامل بالمشطية الخامسة وسيخضع لعملية جراحية خلال الفترة القادمة بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.

وبعيدا عما سبق، أتم مسئولو قطاع الناشئين بالنادي الأهلي إجراءات التعاقد مع موفق رامي قادمًا من فيلاسار دي مار الإسباني بعقد لمدة 5 سنوات قادمة، في حضور وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

موفق رامي هو مصري الجنسية من مواليد 2005 ويلعب في مركز المهاجم الصريح، ولعب من قبل لنادي زِد وقضى عدة مُعايشات مع أندية أوروبية، منها سوشو الفرنسي ولعب الموسم الماضي مع نادي ڤيلاسار دي مار الإسباني قبل الانتقال في الصيف الحالي إلى الأهلي.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو الأهلى على تأجيل حسم ملف رحيل كريم نيدفيد لاعب خط وسط الفريق انتظاراً لحسم مصير الصفقات الجديدة، ففى حال التعاقد مع صفقات مميزة فى خط الوسط سيتم الاستغناء عن جهود اللاعب وفتح الباب أمام بيعه لأى نادٍ.

أما فى حال تعثر إتمام صفقات قوية فى خط الوسط سوف يستمر كريم نيدفيد بالموسم الجديد، لاسيما بعد رحيل المالى أليو ديانج على سبيل الإعارة للخلود السعودى.

وحسم الأهلي، حتى الآن، صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وشهد النادي الأهلي ثورة تغييرات وهيكلة إدارية على مستوى قطاع الكرة، شملت تشكيل لجنة التخطيط وإجراء تعديل على منصب مدير الكرة والإطاحة بمترجم مارسيل كولر ومن قبلهم قبول استقالة محسن صالح عن البقاء فى لجنة التخطيط، حيث شهدت التغييرات الجديدة رحيل عضوين وانضمام عضوين جديد وتغيير منصب عضوين آخرين في قطاع الكرة بالقلعة الحمراء.

وافق النادي الأهلي على قبول الاعتذار الذي تقدم به محسن صالح عن رئاسة لجنة التخطيط، وتم توجيه الشكر إليه عما قدمه من جهد مع أعضاء اللجنة، ساهم في نجاحات قطاع الكرة خلال الفترة الماضية.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تعيين مختار مختار رئيسًا للجنة التخطيط خلفًا لمحسن صالح، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته، كما قرر المجلس ضم محمد رمضان إلى عضوية اللجنة بجانب كلٍّ من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وزكريا ناصف.