شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الرفاعى: الأهلى والزمالك يلتقيان فى دورى الكرة النسائية لأول مرة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، الموسم المُقبل من دوري الكرة النسائية بالتاريخي بعد انضمام مختلف الأندية الشعبية العريقة للمسابقة.

وأجريت اليوم قرعة الموسم الجديد لدوري الكرة النسائية الممتاز بمشاركة 19 فريقا للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، بينها الأهلي والزمالك والأندية الشعبية، بالإضافة إلى الأندية صاحبة الباع في المنافسة على الألقاب.

وقالت الرفاعي: "سيشهد دوري الكرة النسائية مواجهة تاريخية في شهر أكتوبر بين الأهلي والزمالك، كما سنرى أندية شعبية للمرة الأولى، مما يمهد الطريق أمام نسخة تاريخية لمسابقة الدوري وعهد جديد لكرة القدم النسائية في مصر".

وحرصت الرفاعي على متابعة فعاليات قرعة الدوري الممتاز رغم تواجدها في دولة الجزائر ضمن اللجنة المنظمة لتصفيات شمال أفريقيا لدوري أبطال الكرة النسائية.

واختتمت دينا الرفاعي: "أشكر عائلة الكرة النسائية المصرية بدءا من الأندية واتحاد الكرة واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية على دعم اللعبة ونشرها ووصولها إلى هذه المرحلة التاريخية.. وأتمنى التوفيق لجميع الأندية".