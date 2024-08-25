شكرا لقرائتكم خبر عن هشام محمد يشارك فى مران الإسماعيلى ويعلن جاهزيته لمواجهة زد بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

شارك هشام محمد لاعب وسط فريق الإسماعيلى، فى مران الدراويش اليوم، استعدادا لمواجهة فريق زد الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر.

وغاب هشام محمد عن الإسماعيلى أمام طلائع الجيش فى ربع نهائى كأس مصر، لعدم اكتمال جاهزيته بعد الإصابة التى تعرض لها أمام سموحة، وشارك اليوم بشكل كامل ليعلن جاهزيته لمواجهة زد.



ويطمح نادى الإسماعيلى فى الاقتراب من اللقب الثالث تاريخيا له فى الكأس بعد التتويج باللقب من قبل فى مرتين.



واستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى كأس مصر بالفوز على فريق القناة فى دور الـ32 بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سموحة في دور الـ16 بنتيجة 2-0، وأخيرا الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 10 - 9 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف.



على جانب آخر، يغادر 9 لاعبين عن النادى الإسماعيلى، مع نهاية الموسم الحالى ما بين انتهاء التعاقد وبين الاستبعاد الفنى من قبل إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش لعدم الحاجة لخدماتهم.



ويرحل عن الإسماعيلى كل من: محمد هاشم، ومحمد مخلوف، محمد دسوقى، محمد فوزى، عصام صبحى، لانتهاء تعاقدهم مع الإسماعيلى، وعند التوصل لتمديد التعاقد، ومنهم من وقع لأندية أخرى، بالإضافة إلى أحمد محسن ومحمد حسن وباسم مرسى، لعدم الحاجة لخدماتهم وكريم عرفات لانتهاء إعارته وعودته إلى مودرن سبورت.