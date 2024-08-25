شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ناشئى الكرة الطائرة على تونس فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب ناشئي الكرة الطائرة على نظيره التونسى بنتيجة 3-0، فى إطار ثانى مواجهات البطولة الأفريقية المقامة فى تونس، وتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجارى.

ويلتقى منتخب الناشئين غدا نظيره الكيني فى المنافسة التى تقام حتى يوم 31 أغسطس الجارى، قبل أن يلتقى رواندا غدا وأخيرا الجزائر يوم 28 أغسطس الجارى.

ومن ناحية أخرى، استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وقد أقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.