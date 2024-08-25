شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات واسعة بالتنظيم من الدول المشاركة فى البطولة العربية للجودو بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

أشادت الوفود العربية المشاركة في البطولة العربية للجودو بمستوى التنظيم الذي تشهده البطولة والتى تقام بالعلمين الجديدة وتختتم منافساتها بعد غدٍ الثلاثاء.

ويشارك في 10 دول في البطولة العربية للجودو والدول المشاركة هي: مصر، الجزائر، المملكة العربية السعودية، الأردن، سوريا، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، واليمن.

ويشارك الأولاد بأوزان 34، 38، 42، 46، 50، و55 و 60، 66، 73، 81، وفوق 81 كجم

وعلى مستوى البنات يشاركن فى أوزان 52، 57، 63، 70، 78، 32، 36، 40، 44 و48 كجم.

من جانبه، تقدم مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، في دعم الاتحاد وتطويره في مصر، موضحا أن الدكتور أشرف يحرص بصفة مستمرة على متابعة استعدادات الاتحاد لاستضافة البطولة العربية للجودو، وهو الذي يعكس حرصه على نجاح البطولة وإظهار مصر بأفضل صورة ممكنة أمام الدول المشاركة.

وأشار إلى أن تعاون الوزارة المستمر مع الاتحاد المصري للجودو يعزز من قدرة الاتحاد على تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير رياضة الجودو على المستويات المحلية والدولية.