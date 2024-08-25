اخبار الرياضه

إمام عاشور ومروان عطية أفضل ثنائى وسط فى الدورى المصرى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ومروان عطية أفضل ثنائى وسط فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأحد، 25 أغسطس 2024 10:27 م

أعلنت رابطة الأندية المصرية اختيار ثنائي الأهلي إمام عاشور ومروان عطية أفضل ثنائي وسط في الموسم الماضي بالدوري المصري، وفقا للتصويت الذي جرته الرابطة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت صفحة الرابطة عبر حسابها الرسمي: "أداء استثنائي طوال الموسم.. بتصويت الجماهير.. إمام عاشور ومروان عطية هما أفضل لاعبي وسط في #دوري_nile هذا الموسم".

456822296_418741671217396_5542692990333288581_n

 

456783110_418741624550734_18871496148506277_n

وعلقت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عن تحديد منافس الفريق الأحمر في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال نسختها القادمة 2024 / 2025، بعد تحديد منافسه "جورماهيا الكيني" في دور الـ32 للبطولة الأفريقية.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عن افتتاح مشواره بالبطولة الأفريقية: "جاهزون لبداية رحلة الدفاع عن لقبنا المفضل دوري أبطال أفريقيا".

Capture

 

وفاز فريق جورماهيا الكيني على ضيفه المريخ جوبا، بطل جنوب السودان، بنتيجة 5-1، في مباراة دور الـ64، التي جمعتهما اليوم على ملعب نايروبي ستي ستاديوم، ليتأهل بمجموع 5 ـ 2 بعد خسارته بهدف فى مباراة الذهاب، ليواجه بطل كينا الأهلى في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

 

جور ماهيا ضد المريخ جوبا

وسجل أهداف جورماهيا كريس أوتشينج، ألفا أونيانجو، وألفونس أوميجا، في الدقائق 12، 22 و35 من عمر الشوط الأول، وأضاف روني أونيانجو الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 81 من عمر المباراة، واختتمت الخماسية بهدف فى الدقيقة 92.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements