شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ومروان عطية أفضل ثنائى وسط فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة الأندية المصرية اختيار ثنائي الأهلي إمام عاشور ومروان عطية أفضل ثنائي وسط في الموسم الماضي بالدوري المصري، وفقا للتصويت الذي جرته الرابطة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت صفحة الرابطة عبر حسابها الرسمي: "أداء استثنائي طوال الموسم.. بتصويت الجماهير.. إمام عاشور ومروان عطية هما أفضل لاعبي وسط في #دوري_nile هذا الموسم".

وعلقت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عن تحديد منافس الفريق الأحمر في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال نسختها القادمة 2024 / 2025، بعد تحديد منافسه "جورماهيا الكيني" في دور الـ32 للبطولة الأفريقية.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عن افتتاح مشواره بالبطولة الأفريقية: "جاهزون لبداية رحلة الدفاع عن لقبنا المفضل دوري أبطال أفريقيا".

وفاز فريق جورماهيا الكيني على ضيفه المريخ جوبا، بطل جنوب السودان، بنتيجة 5-1، في مباراة دور الـ64، التي جمعتهما اليوم على ملعب نايروبي ستي ستاديوم، ليتأهل بمجموع 5 ـ 2 بعد خسارته بهدف فى مباراة الذهاب، ليواجه بطل كينا الأهلى في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

جور ماهيا ضد المريخ جوبا

وسجل أهداف جورماهيا كريس أوتشينج، ألفا أونيانجو، وألفونس أوميجا، في الدقائق 12، 22 و35 من عمر الشوط الأول، وأضاف روني أونيانجو الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 81 من عمر المباراة، واختتمت الخماسية بهدف فى الدقيقة 92.