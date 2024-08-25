شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث مع رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء انشاء اول مركز عالمي للتأهيل بمصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 أغسطس 2024 10:30 م

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء وأمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وذلك لبحث دعم الاتحاد الدولي لألعاب الماء لمصر في انشاء اول مركز تدريب للسباحة والذي سيتم فيه تأهيل المدربين ليكون مدربين علي مستوي احترافي ومؤهل كذلك سيتم من خلال هذا المركز تأهيل اللاعبين وانتقاء افضل العناصر المحترفة وتأهيلها بالإضافة الي ان المركز العالمي المتوقع تنفيذه بدعم من الاتحاد الدولي للسباحة سوف يقوم بتقديم العديد من المنح التعليمية والتدريبية داخل وخارج مصر .



ورحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد الدولي وبوجوده بمصر موضحاً ان اتحاد السباحة المصرية يعد من اكثر الاتحادات المصرية المسجل بها لاعبين ولاعبات لممارسة لعبة السباحة بمصر .

مشيراً صبحي ان مصر أصبحت الان تمتلك حمامات السباحة في المدارس والتي تساعد علي مزيد من انتشار اللعبة وممارستها بين جميع ومختلف الأعمار السنية .



واكد وزير الشباب والرياضة انه لا يوجد بيت بمصر لا يمارس احد أفراد الأسرة للعبة السباحة سواء علي مستوي الممارسة أو المستوي الاحترافي .



واختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حديثه بأننا نسير وفّق رؤية القيادة السياسية والتي تواصل دعمها الدائم للرياضة المصرية علي كافة المستويات وهو ما ساعد مصر في التطور الكبير والملموس في المنشات والبنية التحتية الرياضية والشبابية التي أصبحت مصر تمتلكها وتنظم عليها كبري البطولات القارية والدولية .

وعلي هامش اللقاء شهد وزير الشباب والرياضة بمصاحبة رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية حفل افتتاح البطولة العربية للناشئين والناشئات لألعاب الماء والتي تستضيفها مصر حتى ال28 من أغسطس الجاري بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.