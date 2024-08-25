بطولة فرنسا: لنس بالعلامة الكاملة وفوز أول لنانت وستراسبورغ

الرياص - اسماء السيد - باريس : حقق لنس فوزه الثاني تواليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم بتغلبه على ضيفه بريست 2 0، ضمن المرحلة الثانية الأحد.

سجل للفائز الإكوادوري جوانير تشافيس (19) وجوليان لو كاردينال (45 بالخطأ في مرمى فريقه).

وشهدت المباراة طرد الكولومبي دايفر ماتشادو من لنس في الدقيقة 88.

وتلقى بريست مفاجأة الموسم الماضي بحلوله ثالثا، خسارته الثانية تواليا، بعدما سقط في المرحلة الماضية أمام مرسيليا 1 5، في حين وصل لنس إلى نقطته السادسة بتحقيقه فوزه الثاني تواليا، بعد انتصاره على أنجيه افتتاحا بهدف نظيف خارج أرضه.

وحقق نانت فوزه الأول في الدوري أمام ضيفه أوكسير المنقوص منذ الدقيقة 54 بطرد الياباني أدو أونايو، بهدفي النيجيري موزيس سيمون (14) وباهيريبا غيراسي (90+6)، رافعا بذلك رصيده إلى أربع نقاط.

وحذا ستراسبورغ حذو نانت بتحقيق فوز أول له من بوابة ضيفه رين 3 1، بأهداف البرازيلي أندريه سانتوس (23) والهولندي إيمانويل إيميغا (48) والكاميروني كريستوفر ووه (87 بالخطأ في مرمى فريق)، مقابل هدف لودوفيك بلاس لرين (57).

وتعادل نيس أمام ضيفه تولوز 1 1. سجل لنيس الوافد الجديد من مرسيليا جوناثان كلاوس (53)، ولتولوز الغابوني شافي بابيكا (73).

ويلعب لاحقا مرسيليا وضيفه رينس في ختام المرحلة.