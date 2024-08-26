شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم يبدأ فترة الإعداد ويبرم صفقات قوية استعدادا لدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ فريق الفيوم فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد بدوري القسم الثاني على ملعب نادي طلعت حرب في محافظة الجيزة، بمشاركة لاعبي الفريق المقيدين من الموسم الماضي، بجانب عدد من الصفقات الجديدة والمقرر الإعلان عن أسمائهم مع لاعبين آخرين بشكل رسمي خلال الأيام القادمة.

من جانبه، أبدى وليد عبد الهادي مدير الكرة لفريق الفيوم سعادته بالاهتمام الكبير الذي يلقاه الفريق الكروي الأول من مجلس إدارة النادي برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشيدا بدعم جماهير وأنصار نادي الفيوم والأجواء التي شاهدها داخل أروقة النادي، سواء من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.

وتمنى عبد الهادي التوفيق للفريق والظهور بمستوى طيب وإسعاد جماهير الفيوم ورفع اسم النادي ووضعه في مكانة أفضل في الموسم الجديد، مشيرا إلى اقتراب النادي من حسم العديد من الصفقات القوية والتعاقد مع مجموعة من المواهب المميزة في كافة مراكز الملعب من أجل دعم ممثل محافظه الفيوم.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الفيوم استقروا على تعيين الجهاز الفني للفريق بقيادة فؤاد سلامة ومعاونيه وإلى موافي مدرب عام وأحمد جمال مدرب مساعد وتامر عبد الحميد مدرب حراس ودكتور أحمد عارف مدرب أحمال ودكتور أحمد علي طبيب للفريق والإداريين خالد محمود وكريم المهدي وأحمد حلمي وأحمد عبد الهادي.