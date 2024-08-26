"لا أعرف كيف يفعل ذلك".. لاعب ليفربول يتغنى بمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تغنى لاعب ليفربول، كوناتي، بزميله في الفريق محمد صلاح عقب التسجيل في الفوز على برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

وقال كوناتي في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "أنا معجب كبير بصلاح، في كل موسم القصة نفسها، فهو دائما يسجل الكثير من الأهداف، ولا أعرف كيف يفعل ذلك".

وأتم المدافع الفرنسي حديثه عن صلاح: "بالنسبة لي هو مصدر إلهام، أرى كل يوم كيف يعمل، أود حقا أن أكون مثله".

الجدير بالذكر أن كوناتي انضم إلى ليفربول في موسم 2021 /22 قادما من لايبزيج الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

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