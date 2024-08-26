دوري إسباني وإيطالي.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام عدد من المباريات في الدوري الإيطالي والإسباني اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس.

وتبدأ الجولة الثالثة من الدوري الإسباني بمباراة فياريال ضد سيلتا فيجو، بينما تختتم مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي بمواجهة يوفنتوس وهيلاس فيرونا.

جدول مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الدوري الإيطالي

كالياري ضد كومو - 9.30 مساء - ssc

يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا - 9.45 مساء - ssc

الدوري الإسباني

فياريال ضد سيلتا فيجو - 10.30 مساء - beIN SPORTS 3

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