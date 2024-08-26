اخبار الرياضه

دوري إسباني وإيطالي.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام عدد من المباريات في والإسباني اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس.

وتبدأ الجولة الثالثة من بمباراة فياريال ضد سيلتا فيجو، بينما تختتم مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي بمواجهة يوفنتوس وهيلاس فيرونا.

جدول مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الدوري الإيطالي

كالياري ضد كومو - 9.30 مساء - ssc

يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا - 9.45 مساء - ssc

الدوري الإسباني

فياريال ضد سيلتا فيجو - 10.30 مساء - beIN SPORTS 3

اقرأ أيضًا:

بالصور.. نجل كيم كارداشيان في أرض ملعب مباراة وبلد الوليد

البداية ضد الزمالك.. جدول مباريات فريق سيدات الأهلي لكرة القدم 2024/25

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا