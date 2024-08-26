شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة اليد: مستندات الزمالك فى أزمة عدلان غير مستوفاة للشروط والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول باتحاد كرة اليد أن المستندات التى تقدم بها نادى الزمالك فى أزمة محمد عدلان لاعب كرة اليد بنادي طلائع الجيش، الذي أعلن النادي الأهلي التعاقد معه، وسط إبداء رغبة وتوقيع اللاعب للزمالك، غير مستوفاة للشروط حتى الآن.

وقال المصدر فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الزمالك والأهلى أرسلا أوراق تسجيل اللاعب فى فترة القيد الجديدة، مشيرا إلى أنه جار فحص الأوراق قبل حسم الموقف النهائى للاعب.

ويستعد فريقا الأهلى والزمالك لكرة اليد لخوض منافسات كأس العالم للأندية بمصر فى العاصمة الإدارية الجديدة سبتمبر المقبل، بعد إجراء القرعة الأربعاء الماضى فى مدينة العلمين الجديدة.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلى بالمجموعة الثانية بجانب كل من، برشلونة وجامعة سيدنى وفقا لاختياره كمنظم للبطولة، بينما وقع فريق الزمالك بالمجموعة بجانب توباتى البرازيلى وفيزبريم المجرى.