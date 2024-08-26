شكرا لقرائتكم خبر عن الجوادى: كنت مساعدا بجهاز كولر وليس مترجما فقط.. وتقاضيت سدس راتبى حبا فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف خالد الجوادي مترجم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن الجهاز الفني طلب أن أكون مساعدا ضمن جهاز كولر بشكل رسمي، ولا يقتصر دوري على الترجمة فقط.



وقال الجوادي، في تصريحات لبرنامج "هاتريك" على قناة أون تايم سبورتس: "أحاول أجتهد في شغلي قدر الإمكان، وكنت أوضح للاعبين أسباب عدم مشاركتهم في المباريات لأنه من ضمن أدواري بالتنسيق مع كولر وأجلس مع اللاعب وأطالبه بما عليه أن يقوم به قبل الحديث مع المدرب السويسري".



وأضاف: "السفارة الألمانية في القاهرة رشحتني من أجل العمل في الأهلي للقيام بأعمال الترجمة إلى كولر، وأمتلك الشهادات التي تؤهلني للتدريب في قطاع الناشئين بألمانيا، وأنا دكتور في علم المصريات وكنت أدرس في الجامعة بألمانيا، وبجانب عملي في الجامعة كنت قائد فريق عمل في شركة اتصالات، ومن أفضل 10 موظفين في الشركة".



كنت مسئولا عن ملف اللاجئين السوريين في وزارة العمل الألمانية، وكنت أترجم وكان لي اسمي هناك ويطلب اسمي في المحاكم الألمانية، وكنت من أول ثلاثة في الإقليم بالكامل والمصري الوحيد،كنت أحصل على سدس مرتبي في ألمانيا، وفكرة تركي لألمانيا أن أترك عائلتي المرتبطين بدراستي، ولكن بسبب الأهلي لم أشغل بالي بالراتب، وفي الموسم الثاني راتبي ارتفع وأصبح ثلثي مرتبي في ألمانيا بعد انضمامي مساعدا في جهاز كولر، ولم أرغب في أن أرهق النادي، وشرف كبير أن أتواجد في النادي، وأشجع النادي منذ صغري وكنت مهووسا بالأهلي، لأنه سبق أن أسعدني كثيرا وكنت أشعر أن الأهلي أعطاني كثيرا".