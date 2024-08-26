شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد محمود: أتمنى حجز مكان أساسى فى تشكيل الزمالك.. ومنافسة عمر جابر صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد محمود لاعب الزمالك المنتهى إعارته للجونة، أن إعارته للجونة انتهت، ومن الغد سأبدأ مشوارى مع الزمالك، وأسعى لحجز مكان فى تشكيل الزمالك فى الموسم المقبل.

وقال أحمد محمود، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "انتهت إعارتى للجونة وغدا أول يوم لى فى الزمالك، أشكر كل مسئولى الجونة واللاعبين والجهاز الفنى على هذه السنة".

وأضاف لاعب الزمالك: "سأقاتل من أجل اللعب بشكل أساسى فى الزمالك، والجمهور يحتاج أن يعود الزمالك لمنصات التتويج وأولها كاس السوبر".

وتابع: "أتمنى حجز مكان أساسى فى تشكيل الزمالك والمنافسة مع عمر جابر ستكون صعبة جدا، ولكن سأقاتل من أجل الحصول على الفرصة".