شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز أقوى هجوم ودفاع فى نصف نهائى كأس مصر.. وزد الوصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك فريق بيراميدز أقوى هجوم ودفاع فى أندية نصف نهائى كأس مصر، قبل مواجهته المقبلة مع المصرى البورسعيدى الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

واكتملت أندية نصف نهائى كأس مصر بوجود بيراميدز والمصرى والإسماعيلى وزد، بعدما نجح الرباعى فى الإطاحة بكل من الجونة وفاركو وطلائع الجيش وموردن سبورت.

بيراميدز الأقوى هجوما ودفاعا

ويمتلك بيراميدز أقوى هجوم فى البطولة بعدما سجل لاعبوه 9 أهداف فى 3 مواجهات ولم يستقبل أى هدف حتى الآن فى البطولة، مما يعطيه الأفضلية.

ويأتى خلف بيراميدز فريق زد الذى نجح فى تسجيل 6 أهداف ولكنه استقبل هدفا واحدا فى مبارياته، ليتفوق على المصرى الذى سجل 5 أهداف فقط واستقبل أيضا هدفا، والمركز الرابع يأتى الإسماعيلى بعدما سجل 5 أهداف وسكنت شباكه هدفين.

وصل بيراميدز لنصف النهائى بعدما افتتح مشواره بالكأس بالفوز على النصر في الدور التمهيدي 4-0، ثم الفوز على أبو قير للأسمدة في دور الـ 16 بنتيجة 1-0، وأخيرا الفوز على الجونة في ربع النهائي بنتيجة 4-0.