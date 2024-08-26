شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى: لن أتحدث عن الراحلين ونجهز فريقا قويا للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلى، أنه لن يتحدث عن مصير أى لاعب سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق وكل التركيز حاليا على مواجهة زد فى نصف نهائى كأس مصر.

وقال نصر أبو الحسن فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لن أتحدث عن الراحلين عن الإسماعيلى فى الوقت الحالى أو العروض التى تلقوها ونركز فى مباراة كأس مصر حاليا".



وأضاف رئيس الإسماعيلى: "هدفنا كان البقاء فى الدورى هذا الموسم، وتجهيز فريق قوى للإسماعيلى فى الموسم المقبل بإشراك عدد كبير من الناشئين واستفادنا بوجود أكثر من لاعب مميز فى الفريق حاليا".



وتابع: "كأس مصر لم يكن فى الحسبان وكنا نفكر فى تجربة اللاعبين خلالها، ولكن ربنا كرمنا ووصلنا لنصف النهائى وبدأنا نفكر فى التتويج بهذه البطولة، ومواجهة زد صعبة".