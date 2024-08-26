شكرا لقرائتكم خبر عن زد: مواجهة الإسماعيلى على أرضه صعبة.. وحسم عروض اللاعبين بعد الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد الله المدير التنفيذى لنادى زد، أن ما حققه الفريق فى أول موسم له مرض جدا، ومواجهة الإسماعيلى على أرضه فى نصف النهائى صعبة جدا ونسعى للتتويج بكأس مصر.

وقال أحمد عبد الله، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "ما حققه فريق زد فى أول موسم مرضٍ جدا، ونحاول أن نواصل الأداء المميز والتأهل للنهائى بقيادة مجدى عبد العاطى".



وأضاف المدير التنفيذى لنادى زد: "نتائج نادى زد فى الدورى منحت اللاعبين الثقة فى أنفسهم والوصول لأبعد نقطة، ونتمنى التتويج بكأس مصر ومواجهة الإسماعيلى على أرضه فى الإسماعيلية ستكون صعبة جدا".



وتابع: "لدينا عروض كثيرة لبعض اللاعبين ولكن لن نأخذ أى قرار فيها إلا بعد انتهاء بطولة الكأس، ونجلس لنرى ما نريده فى الموسم الجديد والبدائل لهذه اللاعبين".