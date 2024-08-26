شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. المنتخب الوطنى يهزم كينيا بهدفين فى تصفيات مونديال 90 والان مع تفاصيل الخبر

تصدر منتخب مصر مجموعته بتصفيات كأس العالم 1990 بإيطاليا بعد فوزه على كينيا بهدفين دون رد فى مثل هذا اليوم 26 أغسطس 1989.

أقيمت المباراة فى ختام جولات المجموعة وسجل هدفى الفراعنة هشام عبد الرسول وإبراهيم حسن فى أول 20 دقيقة من الشوط الثانى.

وصعد الفراعنة لمواجهة الجزائر لتحديد بطاقة التأهل إلى مونديال إيطاليا 1990، بعدما حسم الفراعنة صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين عن ليبيريا أقرب منافسيه.

تشكيل منتخب مصر بقيادة الجنرال الراحل محمود الجوهرى فى مباراة كينيا جاء مكونا من: أحمد شوبير "الأهلي"، إبراهيم حسن "الأهلي"، صابر عيد "غزل المحلة"، هانى رمزى "الأهلي"، ربيع ياسين "الأهلي"، أحمد الكأس "الأوليمبي"، بدر رجب "الأهلي"، هشام عبد الرسول "المنيا"، طاهر أبوزيد "الأهلي"، حسام حسن "الأهلي"، جمال عبد الحميد "الزمالك"، وقبل النهاية بثلاثة عشر دقيقة، دفع بكل من أيمن شوقي، وياسر فاروق بدلا من أحمد الكأس، وطاهر أبوزيد على الترتيب.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.