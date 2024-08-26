شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا معلنا رحيل محمد إبراهيم: لم يبخل بنقطة عرق واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى سيراميكا عبر حسابه على "فيس بوك" رحيل محمد إبراهيم لاعب وسط الفريق، فى الانتقالات الصيفية الحالية بعد اتفاق اللاعب على الرحيل هذا الموسم.

وكتب سيراميكا عبر حسابه: "الساحر محمد إبراهيم، لم يبخل على الفريق بنقطة عرق واحدة، منذ اللحظة الأولى التي انضم فيها إلى كتيبة سيراميكا كليوباترا.. كان شاهدًا على كل إنجازات الفريق، حاملًا لواء القيادة في كل التحديات، ساهم في أكثر من 240 فرصة خلال 125 مباراة في بطولة الدوري فقط.. القائد التاريخي لنادي سيراميكا.. نتمنى لك التوفيق في محطتك المقبلة".



وكان نادى البنك الأهلى توصل إلى اتفاق مع سيراميكا على التعاقد مع محمد إبراهيم فى الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما وافق عليه سيراميكا بناء على رغبة اللاعب الذى كان قد جدد 3 مواسم مع النادى.



وشارك محمد إبراهيم قائد فريق سيراميكا في 36 مباراة مع فريقه وتمكن من تسجيل هدفين، حيث انتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم الماضى.