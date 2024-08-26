شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصباحى: بيريرا قال عنى مش حكم.. ورحيل البرتغالى لصالح التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الحكم محمد الصباحى، إن البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، قال عنى لست حكما، وهو لم يضف أى شيء للحكام، وسنعانى فى الفترة المقبلة.

وأضاف محمد الصباحى، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "بيريرا قال لى عليا فى تصريح تليفزيونى مش حكم، وقالى أنت مش معايا ولما تكلمت معاه قالى أنت معايا حكم تقنية فيديو فقط، لأنك مجريتش قلت انا استأذنت مدرب اللياقة وجريت مرة وهو لازم الحكم يجرى مرتين".



وتابع: "الحكام هذا الموسم كانت بتحكم بخبراتهم ولم يتم تقديم أى شىء لهم أى إمكانيات أو محاضرات لتقديم مستوى مميز، وسنعانى فى السنوات المقبل بسبب ما قدمه الأجانب".



واستطرد: "لا أعلم مصير بيريرا والجميع يشكو من التحكيم، ولكن رحيل بيريرا لصالح التحكيم، وخلافات عصام عبد الفتح وجمال الغندور كانت سبب فى الاستعانة بالأجانب".



واختتم: "الحكام لا يتم عمل محاضرات معهم ولا تثقيف لهم، على عكس ما كان يحدث فى عصر عصام عبد الفتاح الذى أدخل علم الحكام لمصر وعمل معسكرات ومحاضرات للحكام ورفع من مستواهم".