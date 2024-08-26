شكرا لقرائتكم خبر عن الجوادي: الأهلى كلفنى بإقناع كولر لضم أحمد رفعت.. وهذه كواليس مقولة اللعيبة فين والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد الجوادى المترجم السابق لـ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن إدارة النادي كلفته بأن يقنع كولر بالتعاقد مع أحمد رفعت الذي كان مقررا أن ينضم للأهلي بعد العودة من الإمارات في أول مواسم كولر وإدارة الأهلي كانت ترغب مني في إقناع كولر بضرورة ضم رفعت وبالفعل اقتنع، ولكن اكتشفنا أن اللاعب شارك في مباراة مع مودرن فيوتشر وتم تسجيله في ناديين بموسم واحد ولذلك تراجعنا عن ضمه

قال في تصريحات لبرنامج "هاتريك" على قناة أون تايم سبورتس: "علاقتي مع خالد بيبو كانت طيبة للغاية وكنت قريبا منه وساعدني كثيرا خلال وجودي بالأهلي، وأشعر أنه تعرض للظلم بسبب المقارنة بينه وبين من سبقه، وكنت أتحدث كثيرا عن فكرة الاعتراض عل الحكام، وبيبو كان مختلفا وكنت أقول له _خليك كده_ واعتبره أنه ظُلم لأنه لم يحصل على فرصة كافية

أضاف: "كولر استغرب من دخول اللاعبين غرف الملابس سريعا وعدم الاحتفال مع الجمهور، تم تفسير مقولي (اللعيبة فين) بشكل خاطئ وبأنني في صف الجمهور وليس اللاعبين، ولم أسأل استهجان ولكن لم أكن أعرف أين ذهب اللاعبين".

أردف: "كولر يعشق التفاصيل ولذلك لم يكن كولر متقبل فكرة أن يحاول بيبو ترضيته وتم اتخاذها عليه في نهاية الأمر، والقرار ليس له علاقة بمواقف مع اللاعبين ".

وعن موقف استفساره عن غياب اللاعبين، رد: " فوجئت بأن الجمهور يهتف لكولر ويهتف لي وهذه أول مرة تحدث أن يهتف الجمهور للمترجم، وسألت كولر ماذا أفعل وهو قال لي لا تذهب للجمهور وطلب مني أن أشاور لهم بالشكر وهو ما فعلته، ولاحظت بعدها أن الجمهور لم يهتف للاعبين، بعد نهاية المباراة وغاب عني كولر وبدأت أتحرك في اتجاه المدرجات وتوقعت أنه ذهب لتحية الجمهور لأنه يحب أن يلف حول تراك الملعب، وفي الطريق كان البعض يسأل (اللعيبة فين)، ولكن تم اقتطاع جزء من الفيديو لأن قبلها كنت أسأل عن (كولر فين)".

واصل: "قابلت أفشة في طريقي وأبلغني أن الجمهور يهتف لي وفي هذه اللحظة صعب علي الجمهور وتوقعت أن اللاعبين دخلوا للتجهيز للاحتفال وسيعودوا مرة ثانية، وأكدت للجمهور أنهم رقم 1، بعد دخولي غرفة الملابس وجدت اللاعبين وعلمت أن كولر توجه إلى دورة المياه، واستفسرت من محمد الشناوي عن عدم الاحتفال مع الجمهور، أكد لي أنهم لن يحتفلوا معه، لأنهم سبوا محمد عبد المنعم ومحمود كهربا، وأبلغته أنه قراركم".