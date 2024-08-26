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انطلاق مباريات نصف نهائي كأس مصر غداً

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الإثنين، 26 أغسطس 2024 01:00 ص

تنطلق غداً، الثلاثاء، مباراتا نصف نهائي بطولة كأس مصر ، ويلتقى الإسماعيلى مع زد إف سى، بينما يواجه بيراميدز نظيره المصري البورسعيدى.


الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في .


ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.


مواعيد مباريات دور الـ"4" لكأس مصر


الثلاثاء


الإسماعيلى & زد إف سى.. 6 مساءً
بيراميدز & المصري..9 مساءً

 

القناة الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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