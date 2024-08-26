شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباريات نصف نهائي كأس مصر غداً والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غداً، الثلاثاء، مباراتا نصف نهائي بطولة كأس مصر ، ويلتقى الإسماعيلى مع زد إف سى، بينما يواجه بيراميدز نظيره المصري البورسعيدى.



الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.



ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.

مواعيد مباريات دور الـ"4" لكأس مصر



الثلاثاء



الإسماعيلى & زد إف سى.. 6 مساءً

بيراميدز & المصري..9 مساءً

القناة الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.