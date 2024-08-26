شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن رحيل أحمد ياسر ريان بعد 3 مواسم من التهديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى سيراميكا عبر حسابه على "فيس بوك" رحيل أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق، فى الانتقالات الصيفية الحالية بعد اتفاق اللاعب على الرحيل هذا الموسم.

وكتب سيراميكا عبر حسابه: "الهداف التاريخي لنادي سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.. أحمد ياسر ريان، قائد خط هجوم الفريق على مدار 3 مواسم اعتاد فيها على زيارة شباك المنافسين، وتخطت أهدافه حاجز الـ35 هدفًا بقميص الفريق.. هدافنا الغالي، نتمنى لك كل التوفيق في خطوتك المقبلة".



وقد حصل مسئولو نادى البنك الأهلى على توقيع ثنائى سيراميكا أحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم، تمهيداً لضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ويسعى طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، للتعاقد مع بعض اللاعبين المتميزين لبناء فريق قادر على المنافسة بشكل قوى الموسم المقبل.



وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات القليلة الماضية بأن هناك مفاوضات من قِبَل مسئولي البنك الاهلى مع سيراميكا لضم ثنائى الفريق محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.