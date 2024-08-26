شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة ناجحة لدونجا بيراميدز بعد تعرضه لكسر فى الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن إجراء محمود عبد العاطي دونجا لاعب الفريق لعملية جراحية بأحد المستشفيات بعد إصابته القوية خلال لقاء جي كيه يو بطل زنجبار في إياب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المنيري أن دونجا تعرض لكسر مضاعف في الأنف خلال اللقاء، وخضع لعملية إصلاح للكسر بأحد مستشفيات المهندسين، تحت إشراف الدكتور طارق بانويي طبيب جراحة الوجه والتجميل.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن دونجا سيعود للتدريبات بشكل تدريجي على مراحل، وسيرتدي قناعا واقيا لمنطقة الأنف والوجه، على أن يعود بشكل طبيعي خلال 3 أسابيع للملاعب.