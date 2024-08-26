شكرا لقرائتكم خبر عن مترجم كولر: اتهام التسريبات كان مؤذيا لى.. وكواليس مباراتى الوداد كانت ملحمية والان مع تفاصيل الخبر

كشف خالد الجوادي المترجم السابق لـ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أن كولر يعتبر زيزو أهم لاعب في مصر في مركزه، وعندما نلعب مع الزمالك كانت له حسابات خاصة، من حيث الغلق عليه وإيقافه ويأخذ حيزا من تفكيره.

وقال الجوادي، في تصريحات لبرنامج "هاتريك" على قناة أون تايم سبورتس: "البعض استغرب من تشكيل الأهلي في الدوري، وأجرى دربكة بسبب رغبته في إيقاف زيزو وغير في التشكيل، ومع ذلك عدم البدء بوسام أبو علي والاعتماد على موديست، وكان هناك مغامرة أن يلعب بوسام أبو علي، وكان يعمل حسابا كبيرا لزيزو، واستبعد فكرة ضم زيزو رغم أنه يحلم به".

وفيما يخص التسريبات التي طالتني، قال: "هو أكثر اتهام مؤذي لي، وكنت أحضر قضايا بها مصائر أشخاص وبذلك أضر في سمعتي وعملي، وكمترجم لكولر كنت أتواصل مع كولر واللاعبين والإدارة، وكان هناك اجتماعات سرية مع لجنة الكرة، وهذا يطعن في سمعتي، ووظيفتي نفسها تحتم علي ألا أفعل ذلك، وأحب خالد بيبو وكان يسيطر على نجوم كبار واستطعنا تحقيق هذا العدد من النجاحات، إلا لو كان هناك مدير كرة تمكن من السيطرة على زمام الأمور".

وأضاف: "سألت أفشة والشناوي وكهربا الذين تردد أنهم غاضبون مني والحديث معهم كان صريحا والثلاثي كان صريحا، وأفشة كان صريحا وابن بلد وأكدوا لي أنهم لم يغبضوا مني وأنا كنت أثق في كلامهم معي، وعلاقتي بكل اللاعبين كانت جيدة، ووصلت العلاقة إلى أن البعض تستشيرني في أمور شخصية، وهناك لاعب لم يطرح فكرة للإدارة وأكد لي أنه وصله عرض أوروبي هل أعود على أوروبا أو استمر، ووالده طالبني باستشارة خالد الجوادي، وطالبته باستكمال تجربته في الهلي، وكنت أحبهم والجميع كان يثق في".

وتابع: "هناك رسائل وصلتني، منها رسالة أفشة ودعموني وطالبوني بألا أحزن مما حدث وأكدوا لي أنهم سيفتقدونني، وأكثر شيء خرجت به من هذه التجربة هو حب الناس، وفي آخر يوم لي أن يهتف الجمهور باسم المترجم، والإدارة تحترمني حتى آخر يوم، والناس في الشارع حتى يومنا هذا لا تطالبني بالحزن على رحيلي".

وعن سبب خروج أفشة من حسابات كولر، أكد: "كولر ليس لديه لاعب أساسي ولا يصنف هذه التصنيفات ويرى أن أفشة البديل الذهبي ويكون افضل عندما يلعب بديلا عما يقدمه لو شارك أساسيا، ويرغب في أن يكون لديه دكة قوية، ويضع سيناريوهات للمباراة لو الوضع تأزم في المباريات، وفي طريقة كولر أفشة يجيد اللعب في مركز 10، ولكن كولر يرغب في أن يوظفه في مركز رقم 8 ولكن يرى أنه ينقصه بعض الأدوار الدفاعية لأنه يرغب في أن يؤدي صاحب هذا المركز بالرأس بشكل جيد ويكون من طوال القامة، وأفشة من أكثر اللاعبين المجتهدين في التدريبات ويحاول تطوير نفسه، والاثنين رقم 8 هم الأهم عند كولر ولذلك هو متمسك بضم محمد علي بن رمضان وهو القطعة المفقودة عند كولر".

واستطرد: "كولر يرغب في ضم بن رمضان منذ أن كان لاعبا في الترجي وهو افتقد حمدي فتحي للغاية ورحيله وجعه فنيا، ووجود بن رمضان مع إمام عاشور سيحل كل مشاكل كولر الفنية، وكولر يرى أن كهربا لا يتدرب بنفس الجودة في الفترة الأخيرة خاصة بعد إنهاء أزمة الغرامة، وحسين الشحات عند قدوم كولر لم يكن يشارك وكان يعتمد على برونو سافيو".

وعن فكرة التعاقد مع وسام أبو علي وقودومه إلى الأهلي، كشف عن مفاجأة بأن بعدما قام المركز الإعلامي بالنادي بتنفيذ فيديو عن النادي وتاريخه وأول ما شاهد وسام الفيديو غير رأيه لأنه لم يكن مرحبا في البداية بفكرة اللعب في القلعة الحمراء، وأتذكر أنه تم عرض أبو علي على كولر عندما يلعب في الدرجة الثانية بالدنمارك وقبل الانضمام إلى النادي السويدي، ولكن كولر كان مترددا لأنه لم يلعب في نفس المستوى الذي نلعب به في مصر، وعند رؤيته في التدريبات تأكدنا أنه تأسس بشكل جيد في أوروبا، وهو لاعب متطور وليس كسولا، وكولر يطالبه بأن يخفف من التدريبات لأنه يخوض تدريبات إضافية على الكرات الثابتة وركلات الجزاء، يوميا ويضع الشواخص للتدرب على الكرات، وهناك لاعبون يفعلون ذلك مثل أفشة".

وعن المقارنة بين وسام أبو علي وأحمد بلال ومن فيهما الأفضل، رد: "من وجهة نظري أرى أن عماد متعب الأفضل ومن بعده وسام أبو علي وفي المركز الثالث أحمد بلال ولكل منهم بروفايل مختلف، وبروفايل وسام أقرب إلى وليد أزارو ولكن وسام مختلف".

أوضح: "كولر مدير فني يليق بالنادي الأهلي، وهو يهتم بالكرات الثابتة والرمية الجانبية للمنافس ومن ينفذ الكرات الثابتة ويهتم بالتفاصيل لدرجة أن أول أسبوع داخل النادي أنه علق على غسالة ملابس الفريق لأنها صغيرة ونحتاج غسالة ومجفف بحجم أكبر، وكان يجرون أكثر من دورة للغسيل والإدارة تستجيب لطلبات المدرب، وتفاصيل الأدوات وتعبنا جدا وهذه المهمة كانت من اختصاصي واستقدمنا أجهوزة من عدة دول مثل ألمانيا وبلجيكا وأسترالي، من أول الأقماع والشواخص وجهاز للمساعدة في (السبرنتات)، وكان هناك مغامرة أنا وخالد بيبو لاستقدامه وكانت ستفوتنا الطائرة".

وعن كواليس نهائي أفريقيا مع الوداد المغربي في نهائي 2023، استرسل: "اعتبر ما حدث في مباراة الوداد ذهابا وعودة ملحمي وقمنا بكل شيء صحيح وتعرضنا للظلم في الكرة التي جاءت باليد ولاعبي الأهلي دخلت غرف الملابس مهزومة، والجميع كان مدمرا، لأن الفريق كان فائزا 2 / 1، ودخل كولر وعمل محاضرة تاريخية، وأكد لهم أن الفريق فاز في المباراة وأكد لهم أننا سنسجل في المغرب، وأكد للاعبين (احنا كسبانين الفاينال.. ورايحين المغرب نجيب جول.. وبيقول للعيبة ارفعوا رؤوسكم.. إحنا بطل أفريقيا خلاص)، حتى بعد ما استقبلنا هدفا في مباراة الذهاب طالبهم في غرفة الملابس بالاتفاق المسبق بأننا هنحرز هدف في مرمى الوداد".

استمر: "مباراة الوداد بعد المباراة الأولى جهزنا فيديو لكل أقارب اللاعبين سواء زوجته أو ابنه أو أخوه أو والديه وجمعنا فيديو للجهاز الفني، وفاجأنا كولر بأن زوجته تحدثت فيه، وكا فيديو للتحفيز قبل نزول أرض الملعب، وهناك لاعبون نزلوا أرض الملعب وهم يبكون، وهو ما زادهم إصرارا، وبين الشوطين فكرهم بضرورة تسجيل هدف وبفيديوهات أقاربهم وكانت ملحمة حقيقية".

وأضاف: "من مهام دوري أغذيه بمعلومات، وأحضرت تصريحات لطارق دياب الذي قلل من إمام عاشور وأكرم توفيق والثنائي نزل الملعب بحماس عالي".

واختتم الجوادي تصريحاته: "أشكر الأهلي على رحلة لمدة عامين، وأرى أنهم حلم وأشكر جمهور الأهلي، ولن أترك الأهلي لأن طوال عمري مشجع للنادي ومن الوارد العودة مجددا".