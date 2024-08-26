الامارات | 26 لاعباً في قائمة منتخب قطر استعداداً لتصفيات مونديال 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الإسباني ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر لكرة القدم، أمس، 26 لاعباً لمواجهتي الإمارات وكوريا الشمالية في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشف الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حسابه على منصة «إكس» عن التشكيلة المستدعاة التي ضمت ثمانية لاعبين من الدحيل متصدر ترتيب دوري نجوم قطر، ومثلهم من منافسه السد.

ويلعب المنتخب القطري أمام الإمارات وكوريا الشمالية في الخامس والعاشر من سبتمبر المقبل.

ويسعى منتخب قطر إلى تخطي التصفيات والتأهل إلى كأس العالم بعد ظهور مخيب في كأس العالم 2022 التي أقيمت على أرضه.

وتضم المجموعة الأولى من الدور الثالث في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 التي ستقام الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أيضاً منتخبات إيران وأوزبكستان وقيرغيزستان.

ويصعد أول منتخبين في كل مجموعة بعد نهاية الدور الثالث مباشرة إلى كأس العالم.

وضمت القائمة: سعد الشيب وصلاح زكريا ومحمد البكري، ومشعل برشم وبسام الراوي وبيدرو ميجيل، وعبدالله اليزيدي ولوكاس مينديز، ومحمد عياش وهمام الأمين وكريم بوضياف، وإبراهيم الحسن وأحمد فتحي، وجاسم جابر وسلطان البريك، وطارق سلمان وعاصم مادبو وعبدالرحمن مصطفى وعبدالعزيز حاتم ومحمد وعد، وإسماعيل محمد وأحمد علاء الدين، وأكرم عفيف والمعز علي، وتميم منصور ويوسف عبدالرزاق.