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الامارات | مانشستر سيتي يعير بيروني إلى كومو الإيطالي

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لندن - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يعير بيروني إلى كومو الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس، انتقال لاعب وسطه الأرجنتيني، ماكسيمو بيروني، إلى صفوف كومو الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعقد إعارة حتى نهاية الموسم.

ووقع بيروني عقداً مع سيتي العام الماضي قادماً من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، وقضى الموسم الماضي معاراً إلى لاس بالماس الإسباني، حيث شارك بانتظام مع الفريق وساعده على البقاء في دوري الأضواء.

ووافق الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر، على خروج لاعبه البالغ 21 عاماً في تجربة احترافية جديدة تحت قيادة سيسك فابريغاس مدرب كومو.

وشارك بيروني لاعب منتخب الأرجنتين للشباب تحت 20 عاماً في مباراتين مع سيتي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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