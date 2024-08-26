الامارات | ترشيح النعيمي لعضوية مجلس الرياضيين باللجنة البارالمبية الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية ترشيح لاعب منتخب الإمارات للرماية، سيف النعيمي، لعضوية مجلس الرياضيين في اللجنة البارالمبية الدولية، التي تجري انتخاباتها على هامش دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

ويتكون مجلس الرياضيين البارالمبي من 12 عضواً، يتم انتخاب ستة أعضاء منهم في كل دورة ألعاب بارالمبية صيفية، حيث تكون فترة العضوية أربع سنوات، ويتم تعيين الأعضاء المتبقين لضمان التوازن بين التخصصات الرياضية المختلفة، وضمان التنوع الجغرافي.

وعبّر سيف النعيمي، عن فخره بخوض انتخابات مجلس الرياضيين في اللجنة البارالمبية، ونيله الثقة في أن يكون مرشحاً لرياضة الإمارات البارالمبية.

فيما أوضح المدير الفني للجنة البارالمبية الوطنية، صالح الرياحي، أن ترشيح النعيمي جاء لتأكيد مكانة اللجنة ودورها في اهتمام الإمارات برياضة أصحاب الهمم على المستوى المحلي والقاري والدولي وكذلك البارالمبي، وتعزيز الجهود من أجل المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي.

على صعيد متصل، واصل لاعبو بعثة الإمارات تدريباتهم في العاصمة الفرنسية، باريس، استعداداً لانطلاق منافسات الدورة التي تقام خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى الثامن من سبتمبر المقبل.

وتشارك الإمارات بـ14 لاعباً في خمس رياضات، هي: الرماية وألعاب القوى ورفع الأثقال والجودو والدرّاجات، من بين 4400 رياضي ورياضية، يمثلون 168 وفداً بارالمبياً، يتنافسون في 23 رياضة، تقام فعالياتها في 18 منشأة رياضة معظمها بالعاصمة الفرنسية باريس.