الامارات | عبدالرحمن محمد: المنتخب يواجه تحدي «اللياقة البدنية» قبل مباراتي قطر وإيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اللاعب المونديالي السابق في كرة القدم والمحلل الفني، عبدالرحمن محمد، أن هناك تحديات وصعوبات عدة، ستواجه مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، في عملية تجهيز المنتخب لمباراتيه المرتقبتين أمام منتخبي قطر وإيران توالياً في الخامس والعاشر من شهر سبتمبر المقبل ضمن الجولتين الأولى والثانية من تصفيات الدور النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إذ سيلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الأولى التي تضم إضافة إلى قطر وإيران، كلاً من أوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية، مشيراً إلى أن أهم هذه التحديات، هي أن نحو 60% من اللاعبين الذين كانوا في قائمة المنتخب الأخيرة ومن المرشحين للاختيار في القائمة الجديدة، لم يشاركوا مع فرقهم في الجولة الأولى لكأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وكذلك في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين التي اختتمت أول من أمس، فضلاً عن أن أغلب اللاعبين ربما ليسوا بحالة بدنية مرتفعة، خصوصاً مع بداية الموسم، إضافة إلى وجود عدد من اللاعبين الذين كانوا قد تعرضوا للإصابات في فترة سابقة، ولم يشاركوا حتى الآن مع فرقهم، مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية قبل مباراتي قطر وإيران، وعدم الاكتفاء بخوض اللاعبين للجولة الأولى من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» والجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك لأهمية المباراة الودية في الوقوف على مستوى اللاعبين، وزيادة التجانس بينهم.

وقال عبدالرحمن محمد لـ«الإمارات اليوم»: «بينتو بحاجة إلى وقت أطول لتحضير المنتخب للمباراتين، فضلاً عن أنه كان من المهم جداً خوض المنتخب مباراة ودية».

أبرز التحديات

1- عدم مشاركة 60% من لاعبي المنتخب مع فرقهم في الجولة الأولى لكأس رابطة المحترفين، وكذلك الجولة الأولى للدوري.

2- أغلب لاعبي المنتخب غير جاهزين بدنياً قبل مباراتي قطر وإيران.

3- وجود عدد من اللاعبين المصابين لم يشاركوا حتى الآن مع فرقهم.

4- عدم وجود وقت كافٍ لتجهيز اللاعبين، وكذلك عدم خوض مباراة ودية قبل مباراتي قطر وإيران.