الامارات | النقبي: منتخب السلة يدخل «دولية الظفرة» بـ 5 غيابات مؤثرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، راشد النقبي، أن المنتخب الأول يدخل منافسات «دولية الظفرة» التي استهلت أمس، وتمتد حتى مطلع سبتمبر المقبل، وسط خمسة غيابات مؤثرة لعناصره، سواء للإصابة أو الالتزامات الوظيفية.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «إن المنتخب يفتقد في البطولة قيس عمر الذي خضع أخيراً لعملية جراحية، ومامادو محمد الذي لايزال في مرحلة التعافي من إصابة سابقة، إلى جانب غياب ثلاثة لاعبين آخرين لارتباطات وظيفية هم: عمر العامري، وحسن الشيبه، وسيف حامد».

وأضاف: «تجمع المنتخب لأربعة أيام بين 18 و22 الجاري في دبي، استعداداً للمشاركة في بطولة الظفرة التي تعد فرصة إضافية للعناصر الشابة لإثبات ذاتها واكتساب مزيد من خبرات اللعب أمام مدارس متنوعة».

وتابع: «تأتي المشاركة ضمن خارطة إعداد المنتخب للنافذة الثانية من المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى (كأس آسيا)، والصعود إلى المستوى التصنيفي (A)، الذي يسمح بالمشاركة في البطولات الآسيوية، إلى جانب المنافسة على البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم».

وأوضح: «خطط الإعداد تتضمن أيضاً المشاركة في البطولة العربية للمنتخبات من 8 إلى 18 نوفمبر، وفور الانتهاء من البطولة العربية سيتجه المنتخب إلى لبنان لخوض معسكر خارجي قبل استهلال الخطوة الثانية من المرحلة النهائية في التصفيات الآسيوية».