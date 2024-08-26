شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية أمام الشرطة الكينى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الزمالك انطلاق موسمه الجديد بالظهور في مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية وذلك خلال سبتمبر المقبل، بعدما انتهى الموسم المحلي للفريق الأبيض بعد انتهاء مشوار الدوري والخروج من كأس مصر.

وضرب فريق الشرطة الكيني موعدًا مع الزمالك في دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الجاري 2024-2025، بعد الفوز على البن الإثيوبي بهدف نظيف في إياب الدور التمهيدي من البطولة القارية.

أحرز هدف الفوز لصالح الشرطة الكيني أمام البن الإثيوبي فى الشوط الأول من المباراة اللاعب رشيد توحة.

وكانت نتيجة ذهاب الدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية الأفريقية بين الشرطة الكيني والبن الأثيوبي بالتعادل السلبي بين الطرفين، وبفوز الأول اليوم في جولة الإياب، يخطف بطاقة التأهل لمواجهة الزمالك في دور الـ 32 من البطولة.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم 28 من أغسطس الجاري تحت قيادة البرتغالي جوميز استعدادا للموسم الجديد ، واستقر الجهاز الفني على الانتظام في معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية بداية من يوم 29 من الشهر الجاري، استعدادا للموسم المقبل ، وسيخوض الزمالك السوبر القاري يوم 27 سبتمبر المقبل ضد الأهلي في لقاء سيقام بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الشرطة الكينى في الكونفدرالية

يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية أحد أيام 13-14-15 سبتمبر المقبل وإياباً أحد أيام 20 – 21 – 22 سبتمبر.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2025 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

الزمالك حامل لقب الكونفدرالية

وتوج الزمالك بطلا للكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف دون رد سجله أحمد حمدى.



