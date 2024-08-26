شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يهزم كوتوكو الغانى برباعية فى 12 دقيقة بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

فاز النادى الاهلى على أشانتى كوتوكو بطل غانا فى الجولة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا برباعية دون رد فى مثل هذا اليوم 26 أغسطس 2006.

سجل الأهلى ، حامل لقب دورى أبطال أفريقيا، أربعة أهداف متتالية فى أول ثلث ساعة من عمر المباراة التى تلاعب خلالها أبناء التتش بأشباح أشانتى كوتوك، تقدم محمد أبوتريكة فى الدقيقة السادسة من ضربة جزاء، وأضاف محمد شوقى الهدف الثانى بعدها بدقيقتين فقط، ثم ضاعف أسامة حسنى النتيجة فى الدقيقة 15، واختتم الأنجولى أمادو فلافيو التهديف فى الدقيقة 18، ليسجل الأهلى أسرع رباعية له فى أفريقيا والتى سجلها خلال 12 دقيقة، ورفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط ليعزز فرص صعوده لنصف النهائى.

تشكيل الأهلى فى هذه المباراة بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه مكون من: عصام الحضرى، إسلام الشاطر، شادى محمد عبد الفتاح، وائل جمعة، محمد صديق، طارق السعيد، حسام عاشور، محمد شوقى (حسن مصطفى)، محمد أبوتريكة، الأنجولى أمادو فلافيو (أحمد صديق)، أسامة حسنى (عماد متعب).

وإجمالا توج الأهلى بـ152 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 14 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.