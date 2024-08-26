شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شابات الطائرة يواجه الجزائر.. والناشئين أمام كينيا فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة نظيره الجزائى فى ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية التى تقام فى تونس للشابات والناشئين.

فيما يلتقى منتخب الناشئين للكرة الطائرة مع نظيره الكينى فى المنافسة التى تقام حتى يوم 31 أغسطس الجارى، قبل أن يلتقى رواندا غدا، وأخيرا الجزائر يوم 28 أغسطس الجارى.

من ناحية أخرى، استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وقد أقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.