شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحمل بدلات الحكام فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحمل اتحاد الكرة بدلات الحكام والمراقبين في مباراة نهائي كأس مصر، المقرر لها مساء الجمعة المقبل، حيث كان اتحاد الكرة أخطر الأندية بتحمل البدلات بداية من دور الـ32 وحتى نصف النهائي.

وتقرر إقامة مباريات كأس مصر في الأدوار النهائية بحكام مصريين وتحديدا خلال المباراة النهائية، المقرر لها 30 أغسطس الجاري، بناءً على طلب لجنة الحكام برئاسة البرتغالي بيريرا.

كما استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة مباريات بطولة السوبر المصرى الرباعى خلال الفترة من 18 حتى 21 أكتوبر المقبل بالإمارات.

وكان اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مواعيد لإقامة مباريات السوبر المصرى الرباعى، والذى يقام بمشاركة بطل الدورى المصرى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، بجانب فريق رابع يتم توجيه الدعوة له من الجانب الإماراتى مستضيف البطولة.

وكان اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مواعيد للسوبر، وهى الفترة من 1 حتى 4 أكتوبر المقبل، أو الفترة من 18 حتى 21 أكتوبر المقبل، أو فى ديسمبر المقبل.

وتنص لائحة السوبر الرباعى المقرر إقامتها بالإمارات على مشاركة بطل الدورى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، على أن يختار الجانب الإماراتى مستضيف البطولة الفريق الرابع.