شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستفسر من الأهلي عن تطورات ضم مهاجم جديد فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

استفسر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي ، عن آخر تطورات المفاوضات مع مهاجم جديد لتدعيم الفريق من أجل التعاقد معه لتدعيم الخط الأمامي للفريق، باعتبار أن الفريق بحاجة إلى مهاجم صريح سوبر على غرار وسام أبو علي الذي انضم لفريق الأهلي في يناير الماضي، وتألق بشدة مع الفريق الأحمر وحصل على لقب هداف الدوري المصري برصيد 18 هدفا.

وطلب كولر ضم مهاجم جديد لتخفيف الحمل البدني على وسام أبو علي خشية تعرضه للإجهاد بسبب طول الموسم، والمشاركة فى عدد كبير من البطولات في الموسم الجديد، بخلاف أنه لا يوجد بديل بنفس المستوى للمهاجم الفلسطيني لعدم وجود مهاجمين آخرين بخلاف محمود كهربا، ويرغب في ضم مهاجم جديد مع أبو علي وكهربا.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفني للفريق على خضوع لاعبيه لقياسات بدنية قبل الانخراط في منافسات فترة الإعداد للموسم الجديد، وحصل لاعبو الفريق على فترة راحة سلبية على أن يبدأ الأهلي تدريباته باستاد مختار التتش فى الأول من سبتمبر المقبل استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، بعدما أنهى الموسم الماضى بنجاح كبير بعدما تُوج فيه بـ4 ألقاب هى دوري ابطال أفريقيا والسوبر المحلى وكأس مصر والدوري المصري بجانب برونزية كأس العالم للأندية.