إنبي يكشف لمصراوي حقيقة انتقال سيف الخشاب إلى الدوري اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تداولت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية تشير إلى موافقة نادي إنبي على رحيل مدافع الفريق، سيف الخشاف، إلى الدوري اليوناني.

وكشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي في تصريحات لموقع "الخليج 365" أنه بالفعل تمت الموافقة على انتقال اللاعب إلى نادي أستيراس تريبوليس اليوناني.

وأوضح مدير الكرة أن رحيل اللاعب سيكون على سبيل الإعارة لمدة موسم مجانا بنية البيع، وعقب نهاية الموسم يمكن للنادي اليوناني ضم اللاعب بعد التفاوض على سعر الصفقة مع وضع بند بالحصول على 50% عند إعادة البيع في المستقبل.

الجدير بالذكر أن فريق أستيراس يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري اليوناني الممتاز.

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