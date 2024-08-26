شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمدي ينتظم فى معسكر المصري بعد خروج مودرن سبورت من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم محمود حمدي ، حارس مرمى مودرن سبورت المنتقل مؤخراً إلى صفوف النادي المصري، فى معسكر الفريق البورسعيدي خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهاء موسمه مع فريقه السابق، والذي ودع كأس مصر من ربع النهائي أمام زد بعد الخسارة بهدف نظيف

ويستعد النادي المصري لمواجهة بيراميدز غداً، الثلاثاء، فى مباراة نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وكان النادي المصري فاز في الدور التمهيدي ببطولة كأس مصر على جمهورية شبين بهدف نظيف، ثم تغلب على البنك الأهلي في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على فاركو في ربع النهائي بهدف نظيف.

واكتملت أضلاع الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الجاري 2023-2024، بتأهل كل من، بيراميدز، المصري، الإسماعيلي، وزد، إلى الدور نصف النهائي، للمنافسة على اللقب الأعرق في الكرة المصرية.

ويلتقي الإسماعيلي مع زد في السادسة مساء الثلاثاء، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد الإسماعيلية.