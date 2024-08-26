شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب وصول أشرف داري لتوقيع العقود تمهيدا لإعلان الصفقة.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

يترقب النادى الاهلى وصول المغربي أشرف داري مدافع نادي بريست الفرنسي للقاهرة الأربعاء المقبل، لحسم ملف انتقاله للقلعة الحمراء، بتوقيع العقود وإجراء الكشف الطبى والخضوع لجلسة تصوير بمقر النادى تمهيداً للإعلان الرسمى عن الصفقة.

وظهر أشرف داري للمرة الأخيرة مع فريقه أمس الأحد قبل الحضور للقاهرة للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك أشرف داري مع بريست عصر أمس الأحد، وغادر بعدها فرنسا قادماً إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي وإعلان انتقاله للقلعة الحمراء رسمياً.

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في النادي الفرنسي على ضم المدافع المغربي مقابل مليون و900 ألف دولار، ويتم تسديد المبلغ على دُفعتين، الأولى بمليون دولار يتم دفعها خلال أيام، على أن يتم تسديد الدفعة الثانية وقيمتها 900 ألف دولار بعد عام.

وحسم الأهلي، حتى الآن، صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء