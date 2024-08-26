شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الذهب.. ماذا قدم رباعى نصف نهائى كأس مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

مواجهات مثيرة تنتظرها جماهير الكرة المصرية في نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعدما اكتملت أضلاع هذا الدور بتأهل كل من "بيراميدز، المصري، الإسماعيلي، وزد" للمنافسة على اللقب الأعرق في الكرة المصرية.

ومن المقرر أن يلتقي المصري مع بيراميدز في نصف النهائي في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، بينما يلتقي الإسماعيلي مع زد فى السادسة مساء الثلاثاء، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد الإسماعيلية.

1- بيراميدزفاز على النصر في الدور التمهيدي 4-0فاز على أبو قير للأسمدة في دور الـ 16 بنتيجة 1-0فاز على الجونة في ربع النهائي بنتيجة 4-0 2- المصريفاز على جمهورية شبين في الدور التمهيدي بنتيجة 1-0فاز على البنك الأهلي في دور الـ 16 بنتيجة 3-1فاز على فاركو في ربع النهائي بنتيجة 1-0 3- زدفاز على الداخلية في الدور التمهيدي بنتيجة 2-1فاز على سيراميكا في دور الـ 16 بنتيجة 3-0فاز على مودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة 1-0 4- الإسماعيليفاز على القناة في المور التمهيدي بنتيجة 2-1فاز على سموحة في دور الـ 16 بنتيجة 2-0فاز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 10 - 9 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف