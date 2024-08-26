شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الذهب.. ماذا قدم رباعى نصف نهائى كأس مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 26 أغسطس 2024 09:00 ص
مواجهات مثيرة تنتظرها جماهير الكرة المصرية في نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعدما اكتملت أضلاع هذا الدور بتأهل كل من "بيراميدز، المصري، الإسماعيلي، وزد" للمنافسة على اللقب الأعرق في الكرة المصرية.
ومن المقرر أن يلتقي المصري مع بيراميدز في نصف النهائي في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، بينما يلتقي الإسماعيلي مع زد فى السادسة مساء الثلاثاء، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد الإسماعيلية.1- بيراميدز
فاز على النصر في الدور التمهيدي 4-0
فاز على أبو قير للأسمدة في دور الـ 16 بنتيجة 1-0
فاز على الجونة في ربع النهائي بنتيجة 4-0 2- المصري
فاز على جمهورية شبين في الدور التمهيدي بنتيجة 1-0
فاز على البنك الأهلي في دور الـ 16 بنتيجة 3-1
فاز على فاركو في ربع النهائي بنتيجة 1-0 3- زد
فاز على الداخلية في الدور التمهيدي بنتيجة 2-1
فاز على سيراميكا في دور الـ 16 بنتيجة 3-0
فاز على مودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة 1-0 4- الإسماعيلي
فاز على القناة في المور التمهيدي بنتيجة 2-1
فاز على سموحة في دور الـ 16 بنتيجة 2-0
فاز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 10 - 9 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف
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