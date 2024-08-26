شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يقود أول تدريب للزمالك بعد الإجازة ويشرف على القياسات البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء المقبل. ويقود جوميز أول تدريب للفريق استعدادا للموسم الجديد بعد فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها عقب انتهاء الموسم وتوديع الفارس الأبيض بطولة كأس مصر.

وكان الزمالك قد خسر أمام طلائع الجيش في دور الـ16 لبطولة كأس مصر بركلات الترجيح 5-3 بعد إهدر زياد كمال لاعب الفريق المعار من إنبي ركلة جزاء رجحت كفة الطلائع.

ومن المنتظر أن يتولى جوزيه جوميز الإشراف على القياسات البدنية التي سيخضع لها اللاعبون؛ للوقوف على حالتهم البدنية وتحديد الأوزان قبل انطلاق معسكر الإعداد الذى سيقام في الإسكندرية، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة دور الـ 32 في بطولة الكونفيدرالية أحد أيام 15 أو 16 سبتمبر وأيضا بعدها مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي والمقرر لها 27 من شهر سبتمبر المقبل في السعودية.