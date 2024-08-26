شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحاول إقناع أحمد قندوسي بعرض زد لحل أزمة قائمة الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو النادي الأهلي محاولاتهم مع الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق العائد من رحلة إعارة إلى نادي سيراميكا خلال الموسم المنقضي، من أجل إقناعه بالموافقة على العرض المقدم من نادي زد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل العلاقة القوية التي تربط الناديين، ورغبة الأهلي فى إقناع قندوسي بالعرض لحل أزمة تكدس اللاعبين الأجانب فى قائمة الفريق الأحمر.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي فى التخلي عن خدمات أحمد قندوسي بعدما رفض مارسيل كولر المدير الفني فكرة عودته للفريق الأحمر وقيده ضمن قائمة الموسم الجديد، وطلب من إدارة ناديه تسويقه سواء بنظام البيع النهائي أو الإعارة، في ظل بحثه عن لاعب وسط أجنبي بمواصفات خاصة، والتي تتوافر في التونسي محمد علي بن رمضان.

ويعود أحمد قندوسي للانتظام في تدريبات الأهلي أول سبتمبر المقبل عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر، قبل أن يتم حسم مستقبله من الرحيل لأيا من الأندية المحلية أو تسويقه خارج مصر، ما لم تحدث أية مستجدات جديدة تغير من مستقبل اللاعب خلال الفترة القادمة.