شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف مرشح لتدعيم هجوم الأهلي فى الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

دخل أحمد عاطف، مهاجم فريق مودرن سبورت، حسابات الجهاز الفني لفريق الكرة بالأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الهجوم الأحمر.



جاء ترشيح أحمد عاطف لتدعيم هجوم الأهلي بناءً على رؤية السويسري مارسيل كولر المدير الفني، الذي طالب بضم مهاجم محلي فى ظل عدم القدرة علي ضم مهاجم أجنبي الفترة المقبلة بسبب قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلي.



قائمة الأهلي تضم حاليا المغربيين يحيي عطية الله ورضا سليم والجنوب إفريقي بيرسي تاو بالإضافة إلي المغربي أشرف داري الذي سيتم الإعلان عن ضمه خلال الساعات المقبلة وهناك الجزائري أحمد قندوسي العائد من الإعارة من نادي سيراميكا وأيضا التونسي علي معلول الذي سيتم رفع اسمه من القائمة حتي يناير المقبل.



إدارة الأهلي رشحت اكثر من مهاجم علي مائدة السويسري مارسيل كولر في الفترة الماضية منهم أحمد عاطف وأسامة فيصل ولكن لم يلقي الأخير إعجاب كولر وفضل ضم مهاجم مودرن سبورت.



يأتي ضم الجهاز الفني لمهاجم محلي ليكون بجوار الفلسطيني وسام أبو علي هداف الدوري وأيضا محمود كهربا الذي بات استمراره أمر حتمي في ظل عدم وجود عروض وأيضا رحيل بعض اللاعبين من الفريق.



كان الأهلي قد أعلن عن ضم المغربي يحيي عطية الله لتدعيم الجبهة اليمني وأيضا يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري علي سبيل الإعارة بنية الشراء في نهاية الموسم.